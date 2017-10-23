صندوق لتمويل مشاريع «كريبتو لابز» بـ 100 مليون دولار

سيد الحجار (أبوظبي)

كشف جاسم الصديقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، أمس، عن إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 100 مليون دولار (3,675 مليون درهم) لتمويل مشاريع حاضنة الأعمال «كريبتو لابز» في مدينة مصدر بأبوظبي، والتي تم افتتاحها أمس كحاضنة متكاملة للمشاريع ومركز لتسريع الاستثمارات الناشئة وبيئة للعمل المشترك.

وقال الصديقي، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الحاضنة ستباشر تمويل المشاريع المبتكرة بنحو 50 إلى 250 ألف دولار للمشروع، موضحاً أن معظم المشاريع الناشئة، لاسيما بقطاع الابتكارات التكنولوجية، تتطلب تمويلا لا يزيد على هذه القيمة، فيما تدخل المشاريع التي تتطلب تمويلات كبيرة في شريحة استثمارية أخرى.

وأكد أن «كريبتو لابز» ليست مجرد حاضنة توفر مساحات مكتبية للشركات الناشئة، أو توفر فقط التمويل، ولكنها تقدم أيضاً خدمات عديدة لمساعدة المبتكرين والمبدعين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، عبر مساعدتهم بالنصح والإرشاد والدعم، فضلا عما تقدمه مدينة مصدر من تسهيلات عديدة لتأسيس الشركات عبر «النافذة الموحدة للخدمات».

وأضاف «الحاضنة ستكون منصة لإثراء روح الابتكار، وجمع الأفكار الناشئة من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة مثالية تساعد المبدعين على تحقيق رؤيتهم للمستقبل».