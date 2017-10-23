«غرفة أبوظبي» تبحث توسيع التعاون الاستثماري مع المكسيك

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية الارتقاء بمستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإماراتية والمكسيكية، وقال خلال اجتماعه مع فرانسيسكا مينديز إيسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة أن هناك تزايداً في عدد الشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز التعاون وإقامة المشاريع مع الشركات المكسيكية بعد التعرف والاطلاع على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في المكسيك.

وأعرب القبيسي استعداد غرف أبوظبي لدعم الشركات الصناعية والتجارية المكسيكية التي ترغب في إقامة المشروعات الاستثمارية في أبوظبي ودولة الإمارات.ورحب نائب مدير عام غرفة أبوظبي بالزيارة التي سيقوم بها وفد تجاري واقتصادي مكسيكي لأبوظبي خلال نوفمبر المقبل، مؤكداً أن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.

من جانبها دعت سفيرة المكسيك لدى الدولة رجال الأعمال والشركات الإماراتية إلى الاستثمار في عدد من القطاعات والمجلات الرئيسية التي تتوفر فيها فرص استثمارية مميزة.