«الشؤون المالية للوطني» تناقش مشروع قانون «التأجير التمويلي»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشتها لمواد مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، وذلك بحضور الجهات المعنية بمشروع القانون.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيد عمير يوسف.

وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود مشروع القانون بحضور ممثلي سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، واتحاد مصارف الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروع القانون في اجتماعها القادم مع ممثلي الحكومة.

وأضاف أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر تلك الجهات حول بنود مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على ملاحظاتهم، وردهم على استفسارات أعضاء اللجنة وملاحظاتهم التي تمت صياغتها خلال دراسة اللجنة لبنود القانون والاطلاع على الدراسات الفنية حوله، مشيراً إلى أن ممثلي تلك الجهات ردوا على جميع الاستفسارات بشكل وافٍ.