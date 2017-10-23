حاكم الشارقة يلتقي نائب رئيس «جنرال إلكتريك» العالمية

الشارقة (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس، جون رايس نائب رئيس جنرال إلكتريك العالمية والوفد المرافق له، وذلك في مكتب سموه في الجامعة الأميركية.

ورحب سموه في بداية اللقاء بنائب رئيس «جنرال إلكتريك» والوفد المرافق له في إمارة الشارقة التي وضعت من العلم والمعرفة أساساً للتنمية والتقدم لتصبح وجهة رائدة في العديد من المجالات أهمها الثقافة والعلوم.

وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع المشتركة ذات الشأن العلمي والتكنولوجي ومناقشة سبل التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

واستعرض اللقاء المجالات الحيوية ذات الأولوية المشتركة لتعزيز الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى دعائم متينة قوامها الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي هذا اللقاء تماشياً مع الجهود المبذولة الرامية إلى جعل إمارة الشارقة وجهة رائدة على خارطة البحث والتطوير في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يأتي دور «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، لدعم عجلة الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وفي ختام اللقاء قدم صاحب السمو حاكم الشارقة درع الجامعة التذكارية إلى جون رايس نائب رئيس جنرال إلكتريك، ودون نائب رئيس إلكتريك العالمية كلمة في السجل الذهبي لكبار زوار الجامعة الأميركية، أثنى فيها على ما وصلت إليه الجامعة من مستوى علمي وأكاديمي متميز.

حضر اللقاء الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عضو مجلس إدارة شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وحميد جعفر عضو مجلس إدارة شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة.