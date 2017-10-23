«اقتصادية الشارقة» تضبط أكثر من 100 ألف قطعة ألبسة مقلدة

الشارقة (الاتحاد)

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة كمية كبيرة من الألبسة والأحذية الرياضية المقلدة الخاصة بأشهر العلامات الرياضية التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي تصل كميتها إلى أكثر من 100539 قطعة، بقيمة إجمالية 2,004 مليون درهم، وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة التي يقوم بها الضباط التجاريين بالدائرة على المنشآت التجارية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، متمثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، وحرصاً على خلو السوق المحلي بإمارة الشارقة من المنتجات المغشوشة والمقلدة، مما ينعكس إيجاباً في حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة إمارة الشارقة وتنمية الحركة التجارية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وقال سالم السويدي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة، إن اقتصادية الشارقة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة والمقيمين والقاطنين فيها من الذين يرغبون في تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة على حساب حياة الناس سواء في مجال قطاع الألبسة أو غيره من القطاعات الأخرى.

وأكد أن إدارة الرقابة والحماية التجارية نظمت وفقاً لتعليمات سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة مؤخراً العديد من الحملات الرقابية والضبطيات في أوقات متعددة، لافتاً إلى أن الغش التجاري وصل إلى مراحل متقدمة من حيث تقليد المنتج الأصلي، ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد مما يحمل العاملين بالإدارة مسؤوليات كبيرة في تدريب وتأهيل العاملين، وأكد أن الدائرة صادرت المضبوطات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.