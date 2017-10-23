«مطـارات أبوظبي» تستضيف فـريقاً من «الطيران المدني» السعودية

أبوظبي (الاتحاد)
استضافت الإدارة العليا لمطارات أبوظبي وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني للمملكة العربية السعودية في جولة في مرافق مطار أبوظبي الدولي الحالية ومشروع مبنى المطار الجديد.
وبدأت الزيارة بجولة ميدانية لمدة ساعة ونصف لتشمل أرجاء مشروع مبنى المطار الجديد، والذي تبلغ مساحته 742000 متر مربع، حيث انطلقت الجولة من صالة جمع الحقائب، والتي ستضم 10 منصات نقل للأمتعة، متجهةً إلى منطقة نظام مناولة الأمتعة، والذي شارف على الانتهاء، فقد تم تركيب 28 كم من أحزمة نقل الأمتعة، لتصل قدرتها الاستيعابية إلى مناولة 19200 حقيبة في الساعة.
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كما تضمنت الزيارة المناطق التي سيتم تنفيذ عليها المساحات المخصصة السوق الحرة والمطاعم والمقاهي، وكذلك أحد ممرات المبنى الأربعة والتي شارفت الأعمال فيها على الانتهاء.
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وعقب زيارة مبنى المطار الجديد، تم استضافت الوفد في جولة حول مباني المسافرين 1 و3 لمطار أبوظبي الدولي، حيث تم إطلاعهم على العمليات، وآلية السفر الذكي، ومختلف مراحل رحلة المسافر عبر مطار العاصمة.