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خلال استضافتها اجتماع «رايب 75»

«تنظيم الاتصالات» تدشن الإصدار السادس من «بروتوكول الإنترنت»
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تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس أعمال اجتماع «رايب 75» (RIPE 75)، الذي تستضيفه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة من نخبة الأسماء الرائدة التي تمثل قطاع الاتصالات والمعلومات، مثل. ويمثل الاجتماع خطوة مهمة تدعم المساعي الدؤوبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة تضع الإمارات في الصدارة العالمية في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية بحلول 2021.

ودشنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مرحلة الإصدار السادس من برتوكول الإنترنت (IPV6) للمرة الأولى في الدولة، خلال استضافتها لاجتماع الشبكة الأوروبية لبروتوكولات الإنترنت «رايب 75»، الذي بدأ فعالياته في دبي أمس.

وأشار حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إلى أنه تم للمرة الأولى التطبيق الفعلي للإصدار السادس من بروتوكول الأنترنت (IPV6)، مشيراً إلى أهمية هذا التوسع، ودور «رايب» في دعم الجهود التي تتيح توسيع آفاق الإنترنت في الدول الواقعة تحت مظلتها».

     
 

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