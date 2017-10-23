8.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في الربع الثالث

الشارقة (وام)

بلغت قيمة التداول العقاري في الشارقة خلال الربع الثالث من العام 2017 نحو 8.228 مليار درهم بزيادة 37.2 في المائة عن الفترة نفسها من 2016، بحسب عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري.

وأوضح الشامسي، أن إجمالي المعاملات خلال الربع الثالث بلغ 11853 معاملة منها 2384 معاملة سندات الملكية شكلت معاملات البيع منها 811 معاملة فيما توزعت البقية على معاملات أخرى.

وبشأن المناطق الأكثر مبيعا، كشف مدير عام دائرة التسجيل العقاري عن أن منطقة الخان تبوأت المرتبة الأولى من بين مناطق مدينة الشارقة وضواحيها وبواقع 162 معاملة، تلتها منطقة المجاز3 بـ 66 معاملة ثم منطقة مويلح التجاري بواقع 53 معاملة ثم جاءت منطقة الصجعة الصناعية في المرتبة الرابعة بـ50 معاملة، عازيا ازدياد التداول على هذه المناطق إلى كونها تحتضن المشاريع العقارية المفرزة سواء وحدات سكنية أو أراض بالتوازي مع ما تحمله من مستقبل استثماري واعد.

أما في المنطقة الشرقية، فقد حازت منطقتا الحراي التجارية والصناعية بخورفكان أعلى معدل في معاملات البيع، فيما استحوذت منطقة صناعية كلباء والساف على إجمالي التداولات في كلباء.

وفي المنطقة الوسطى، تصدرت الأراضي الزراعية في المدام والذيد معاملات البيع تلتهما صناعية مليحة.

وفيما يتعلق بتوزيع المعاملات وفق أنواع المناطق ما بين السكني والتجاري والصناعي والزراعي، حافظت أغلب القطاعات على استقرارها، حيث شهدت معاملات المناطق السكنية ارتفاعا طفيفا بلغ 483 معاملة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ470 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت بقية القطاعات على معدلاتها، حيث بلغت معاملات المناطق التجارية 181 معاملة، فيما استقرت معاملات المناطق الصناعية لتبلغ 123 معاملة، بينما بلغت معاملات المناطق الزراعية 24 معاملة.

وأفاد الشامسي، بأن إجمالي المساحات التي تم تداولها خلال الربع الثالث في إمارة الشارقة بلغ نحو 34.304 مليون قدم مربعة وبإجمالي عقارات متداولة بلغ عددها 811 عقارا شكلت منها الأراضي الفضاء السكنية والتجارية والصناعية 324 أرضا والأراضي المبنية 196 أرضا والشقق السكنية 186 شقة فيما توزع الباقي على الأراضي المزروعة والمواقف والمكاتب والمحال.