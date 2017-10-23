«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعين 60 خريجاً مواطناً خلال 2017

دبي (الاتحاد)

عينت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، 60 خريجا متدربا مواطنا منذ بداية عام 2017، بحسب بيان أمس.

والتحق أكثر من 130 خريجاً متدرباً في برامج تدريبية تمتد لـ 18 شهراً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ بداية العام، وعقب انتهاء فترة تدريبهم، يتولى الخريجون المتدربون أدواراً إشرافية داخل الشركة.

وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خططاً تدريبية مفصلة للخريجين المتدربين، ترتكز على التدريب العملي، وتطوير المهارات التقنية، وبرامج إدارة الكفاءات القيادية والإدارية.

ومنذ عقود، وظفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الخريجين المواطنين في وظائف دائمة في الشركة، وتضم اللجنة التنفيذية العليا للشركة سبعة أعضاء من مواطني الدولة الذين انضموا إلى الشركة في البداية كمتدربين أو حديثي التخرج.