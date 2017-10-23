«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعين 60 خريجاً مواطناً خلال 2017

دبي (الاتحاد)
عينت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، 60 خريجا متدربا مواطنا منذ بداية عام 2017، بحسب بيان أمس.
والتحق أكثر من 130 خريجاً متدرباً في برامج تدريبية تمتد لـ 18 شهراً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ بداية العام، وعقب انتهاء فترة تدريبهم، يتولى الخريجون المتدربون أدواراً إشرافية داخل الشركة.
وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خططاً تدريبية مفصلة للخريجين المتدربين، ترتكز على التدريب العملي، وتطوير المهارات التقنية، وبرامج إدارة الكفاءات القيادية والإدارية.
ومنذ عقود، وظفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الخريجين المواطنين في وظائف دائمة في الشركة، وتضم اللجنة التنفيذية العليا للشركة سبعة أعضاء من مواطني الدولة الذين انضموا إلى الشركة في البداية كمتدربين أو حديثي التخرج.
وقال عبد الله بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 7000 موظف، ومن المهم لنا أن نواصل استقطاب أفضل المهارات لمستقبل أفضل لشركتنا، وبذلك يسعدني أن أرحب بهؤلاء الشباب الطموحين في شركتنا، بعد اجتيازهم برنامجنا لتدريب الخريجين الذي يتيح لنا المساهمة في تحقيق هدف رؤية الإمارات 2021، المتمثل في تسخير الإمكانات الكاملة لرأس المال البشري لدولة الإمارات العربية المتحدة». ويتخصص الخريجون المتدربون في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عادة في مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية أو الميكاترونيك، كما تسعى الشركة أيضاً إلى استقطاب الخريجين في مجال المالية والمحاسبة والموارد البشرية والتسويق وسلسلة التوريد وغيرها من التخصصات.ومن جانبه، قال عبد العزيز إبراهيم السعفران - خريج متدرب في خطوط الإنتاج في مصهر جبل علي، ودرس الهندسة الميكانيكية في كلية دبي للطلاب: «منحني برنامج تدريب الخريجين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فرصاً جديدة ومجالاً للنمو، فضلاً عن دعم التطوير في دولتنا، وأود أن أشكر إدارة الشركة وزملائي على دعمهم لتجاوز أي عقبة واجهتني خلال العمل». ... المزيد