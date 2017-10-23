«الطيران المدني» تنظّم ورشة «أوسمة مجلس الوزراء»

دبي (الاتحاد)

قامت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية، بعقد ورشة عمل بعنوان «إعداد ملفات جوائز التميّز - أوسمة رئيس مجلس الوزراء».

وتهدف الورشة، التي شارك فيها 29 موظفًا من مختلف الفئات والقطاعات، إلى إعداد الموظفين للمشاركة في جوائز التميز - أوسمة رئيس مجلس الوزراء، في دورتها الخامسة، وتمثل الورشة حلقة ضمن سلسلة ورش تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الفترة القادمة للاستمرار بمسيرة التميز.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «تثق الهيئة العامة للطيران المدني بقدراتكم وإمكانياتكم التي مكّنت الهيئة من تبوّء أعلى المراكز على الصعيدين المحلي والدولي، وإننا إذ نعتبركم المحرك الرئيسي لهذا الموقع الريادي في الدولة في مجال الطيران المدني، نحثّكم على العمل باستمرار من أجل اعتلاء منصة التميز والبقاء في الصدارة».وأضاف «تسعى حكومتنا إلى نشر نهج التميز في أوساط جميع العاملين في الدولة، وإننا على ثقة بأنكم قادرون على تحقيق التميّز في أدائكم، ولذا نقدم لكم كل الدعم والتشجيع المطلوبين للوصول إلى أعلى مراكز التميّز».