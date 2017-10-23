إعادة انتخاب الإمارات لعضوية «مديري الاتحاد العالمي للمعارض»

الشارقة (الاتحاد)
فازت دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي بعضوية مجلس مديري «الاتحاد العالمي لصناعة المعارض»، في ضوء انتخابات المجلس التي عقدت مؤخراً بمقر الاتحاد في العاصمة الفرنسية باريس.وجاء فوز الدولة بعضوية مجلس مديري الاتحاد العالمي لصناعة المعارض بعد إعادة انتخاب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضواً في المجلس لثلاث سنوات أخرى، وذلك عقب انتخابه في عام 2015 رئيساً للاتحاد العالمي لصناعة المعارض «أوفي» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأعرب المدفع عن سعادته بإعادة انتخابه في هذه المنظمة الدولية المرموقة، مؤكدا أن الفوز يعد تقديرا لدولة الإمارات بشكل عام، ومركز إكسبو الشارقة بشكل خاص على الدور الكبير والريادة في صناعة المعارض بالمنطقة.
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وهنأ كاي هاتندورف المدير التنفيذي للاتحاد العالمي للمعارض، سيف المدفع على إعادة انتخابه لعضوية مجلس المديرين، قائلاً إنه «يتطلع إلى العمل مع المدفع في منصبه الجديد ومواصلة مساهماته كعضو فاعل في مجلس المديرين في الاتحاد الدولي للمعارض».
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وقفزت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في صناعة المعارض، وأصبحت تتصدر دول المنطقة كوجهة إقليمية وعالمية. وتسهم هذه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاعات أخرى مرتبطة بها مثل السياحة وقطاع الضيافة والأعمال. ويُقدر حجم الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات بنحو 36.7 مليار درهم وفق تقارير صادرة عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.