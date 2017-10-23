11 شركة محلية ودولية ناشئة تفوز بمختبر «فينتك أبوظبي»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس فعاليات الدورة الافتتاحية لقمة أبوظبي العالمية لتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» بمشاركة نخبة من رواد قطاع التكنولوجيا المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أعلن «سوق أبوظبي المالي العالمي» المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن أسماء الدفعة الثانية من المشاركين في «المختبر التنظيمي» والتي تضم 11 شركة محلية ودولية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تم اختيارها من قائمة ضمت 22 طلب مشاركة عالمية من تسع دول هي موريشيوس وسنغافورة ولبنان والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكندا والهند وإيطاليا.

وحصلت الشركات المرشحة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية بما يسهم في تعزيز تطويرها واختبار مدى ابتكارها في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:«لاقت السنة الأولى من مسابقة «المختبر التنظيمي» استجابة إيجابية واسعة من القطاع العالمي للتكنولوجيا المالية. ونشهد بالفعل نتائج استثنائية للدفعة الأولى، ونتطلع قدماً للتوصل إلى نتائج متميزة مع الدفعة الثانية، والتي تتضمن مشاريع مميزة مثل العروض الأولية للعملة الرقمية المشفّرة، والمدفوعات المرتبطة بالتعاملات الرقمية، والتسويات وحلول التكنولوجيا التنظيمية، وغيرها».