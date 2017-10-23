صراع «ثلاثي» على جائزة «جولدن بوي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يتم الإعلان عن الفائز بجائزة «الفتى الذهبي» أو «الجولدن بوي»، التي تمنحها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية كل سنة لأفضل موهبة شابة (تحت 21 سنة) في القارة الأوروبية.

وصل إلى التصفية النهائية لهذه المسابقة ثلاثة نجوم شباب تألقوا بشدة ولفتوا الأنظار من أول مباراة لعبها كل منهم في موسم 2016/ 2017، وهم البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي والفرنسيان كيليان مبابيه لاعب موناكو السابق، والمنتقل هذا الصيف إلى صفوف باريس سان جيرمان، وعثماني ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند السابق والمنتقل هذا الصيف أيضاً إلى برشلونة الإسباني.

وكانت الصحيفة قد قامت أمس الأول بتصفية الـ 24 لاعباً الذين وقع عليهم الاختيار مبدئياً للاختيار من بينهم، ثلاثة لاعبين فقط، أي قبل يومين من إعلان القرار النهائي اليوم في مونت كارلو.

والفائز هذا العام سيخلف البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب بايرن ميونيخ السابق والمعار حالياً لفريق سوانزي سيتي الإنجليزي، والذي فاز بهذه الجائزة في العام الماضي بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016» وإسهامه في إحراز لقب هذه البطولة. ويأمل كل نجم من «ثلاثي» التصفية النهائية في أن تكون الجائزة من نصيبه، فالبرازيلي جابرييل خيسوس يتألق في صفوف مانشستر سيتي ويشكل ثنائياً خطيراً مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في خط هجوم السيتي، والفرنسي كيليان مبابيه كان هو «ظاهرة» الكرة الفرنسية هذا العام، حيث تألق مع فريقه السابق موناكو، وأسهم بقوة في حصوله على الدوري الفرنسي «ليج آن»، ويواصل تألقه مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، الذي انتقل إليه هذا الصيف مقابل 180 مليون يورو، ونال شرف تمثيل منتخب «الديوك»، وهو بعد لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، والثالث هو الفرنسي عثماني ديمبلي، الذي تألق مع بروسيا دورتموند الألماني قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، وإن كانت الإصابة قد حرمته من استكمال الموسم مع البارسا، وربما يعود للملاعب بعد شهرين.

ومن أبرز النجوم الذين فازوا بهذه الجائزة منذ إنشائها عام 2003، الإنجليزي واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب إيفرتون حالياً (2004)، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (2005)، والإيطالي ماريو بالوتيللي لاعب إيه سي ميلان الأسبق ونيس الفرنسي حالياً (2010)، والإسباني إيسكو نجم خط وسط ريال مدريد حالياً ولاعب فريق مالاجا سابقاً (2012)، والفرنسي بول بوجبا لاعب يوفينتوس السابق ومانشستر يونايتد حالياً (2013)، ومواطنه أنتوني مارسيال لاعب موناكو السابق ومانشستر يونايتد حالياً (2015).