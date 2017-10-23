«تحدّي اللّياقة» يجمع 25 ألف رياضي في «الصفا»

دبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 25 ألف شخص في المحطة الأولى لـ «تحدّي دبي للّياقة» في حديقة الصفا، لاختبار أكثر من 40 نوعاً من الرياضات والأنشطة البدنيّة التي تناسب الجميع من كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«يشرفنا أن تكون الهيئة هي شريك الفعالية لمبادرة «تحدي دبي للياقة»، وسوف نعمل جاهدين على أن نكون جزءاً أساسياً من قصة نجاح هذه المبادرة عالمية المستوى من خلال توفير الاحتياجات الضرورية للمشاركين في الفعاليات المتنوعة والمهرجانات الرياضية المفتوحة على مدى فترة التحدي التي تمتد لشهر كامل. ونؤكد التزامنا بالترويج للحدث وإيصال رسالته المهمة إلى أكبر عدد من المتعاملين من المواطنين والمقيمين في دبي».

من جهته، أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي على أتم الاستعداد لدعم التحدي بتنظيم 54 فعالية رياضية منوعة للجنسين وأصحاب الهمم تتضمن ألعاباً فردية وجماعية، والفعاليات المشوقة التي تحفّز الجميع على الاستمتاع بأوقاتهم ضمن بيئة رياضية مليئة بالنشاط والحيوية لجميع العاملين في شرطة دبي وأسرهم والراغبين من أفراد المجتمع.

وأضاف: شرطة دبي تشجع كل المشاركين في التحدي من الكبار والصغار وأفراد الأسرة وأصحاب الهمم على ممارسة الرياضة معاً ضمن أجواء تحيطها السعادة والبهجة.

إلى ذلك قال روب أدموند، مدرب اللياقة البدنية ونجم البرنامج التلفزيوني الشهير «الخاسر الأكبر»: «تحدي دبي للياقة» مبادرة رائعة كونها تتيح المجال أمام الجميع لممارسة تمارين اللياقة البدنية ضمن أجواء رائعة مجاناً، حيث إن الرياضة لا ينبغي أن تكون عملاً اعتيادياً روتينياً، وإنما نشاط يومي نستمتع به، وهذا هو الشي المميز بتحدي دبي للياقة الذي يعزز هذا الشعور لدى الجميع، ويحثهم على اتباع أسلوب معين لحياة أكثر صحة ورشاقة.

وقالت شيخة القاسمي الرياضية المعروفة: «تحدي دبي للياقة لتشجيع الناس على ممارسة أسلوب حياة صحي، كما أن هذه المبادرة تعزز الوعي لدى الجميع بأهمية الرياضة وممارستها على المدى البعيد».