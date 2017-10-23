«الفيكتوري 5» وصيفاً وزوق الوصل في المركز الثالث

خالد السعدي (ويهاي)

حل زورق الفيكتوري 5 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي وصيفاً للسباق الختامي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «إكس كات»، التي أقيمت في مدينة ويهاي الصينية أمس، وجاء ثالثاً زورق الوصل بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، فيما حل زورق «أبوظبي 5» بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز الخامس، في حين حلق بلقب السباق زورق الأسترالي بلو رو 8.

وتراجع زورق «أبوظبي 5» بهذه النتيجة إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 104 نقاط، في حين تصدر الأسترالي الترتيب العام بنهاية هذه الجولة برصيد 118 نقطة، وخلفه الفيكتوري وصيفاً بـ 115 نقطة.

وكان زورق أبوظبي قد انطلق من المركز الثالث في السباق وحاول خلال إحدى الدورات تجاوز زورق ويهاي 10، ولكن تسبب تقارب الزورقين في قيامه بالتفافة خاطئة عند إحدى البوابات الهوائية لكي يتم فرض دورة إجبارية إضافية على الزورق تسببت في تراجعه إلى المركز الخامس، الجدير بالذكر أن عدد دورات السباق كانت 17 دورة تضم دورتين إجباريتين، وقام زورق أبوظبي بدورة إجبارية ثالثة بعد الخطأ الذي حدث له في مسار السباق.

وتوجه ناصر الظاهري، مشرف عام الفريق والراديو مان، بالتهنئة إلى زورق الفيكتوري وصعوده منصة التتويج في الجولة وصيفاً، وأوضح أن ما حدث لزورق أبوظبي يعد أمراً طبيعياً جداً في السباق ويحدث لأي فريق، وقال: «تسبب الحماس الزائد والاندفاع في أن يتقدم زورق أبوظبي للأمام من أجل إحراز مركز أفضل، سنبحث عن التعويض في الجولة المقبلة والأسبوع المقبل».