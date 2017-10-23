152 يوماً على بساط الاحتراف تساوي 84 ميدالية

أمين الدوبلي (أبوظبي)

بعد مرور 152 يوماً على إطلاق برنامج «صناعة أبطال الجو جيتسو» الذي تم تدشينه في الحادي والعشرين من مايو الماضي في أبوظبي، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وبعد 90 يوماً من بدايته الحقيقية على أرض الواقع كمنظومة متكاملة، تشمل برامج التدريبات، والمدربين واللاعبين، والبطولات تبرز التساؤلات، هل شعر به أحد في الساحة الرياضية..؟ وهل قدم هذا المشروع للعبة حتى الآن جديداً؟ وكم هي تكلفته وجوائزه للأبطال أو أصحاب الانتصارات حتى الآن؟ وما هو التقييم الأول بعد مرور 5 أشهر كاملة من التدشين و3 أشهر من التدريبات والمشاركات والبطولات؟

الأسئلة مشروعة، والإجابات مطلوبة، والأرقام دائماً هي سيدة الموقف لأنها عنوان الحقيقة، بعيداً عن أي الآراء، وبعد التواصل مع المسؤولين عن هذا المشروع، وتقصي الحقائق، والقيام بعدة زيارات لحضور الحصص التدريبية لـ 45 بطلاً وبطلة من أبناء الإمارات تم اختيارهم بعناية ليكونوا جسراً إلى المستقبل، وعنواناً للأمل، وبعد متابعة النتائج في البطولات المحلية والدولية، كانت المفاجأة، بأن المشروع الوليد حقق أرقاماً قياسية، وقدم نموذجاً ملهماً للجميع يؤكد بأن العمل العلمي المدروس، لا بد أن يؤتي ثماره في الحال، وأن أبناء الإمارات مبدعون حينما يحصلون على الفرصة والدعم.

يضم البرنامج 45 مشروع بطل، بينهم 40 لاعباً و5 لاعبات في مراحل سنية مبكرة ما بين الـ 14 و17 عاماً، وبدأ برنامج التدريبات الرسمية والمشاركات الخارجية عملياً في يوليو الماضي، وشارك الأبطال في 10 منافسات رسمية، من بينهم 5 بطولات خارجية في البرازيل وفيتنام ومونتينيجرو وتركمانستان ولوس أنجلوس وطوكيو، و 4 محلية ما بين عجمان والعين والكأس وبطولة أم الإمارات.

في بطولة أبوظبي جراند سلام طوكيو، شهر يوليو الماضي، حقق أبطال المشروع 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، حصل على الذهبيتين كل من عمر الفضلي، ومحمد عبدالله الدرمكي، ونال الفضيتين حميد ياسر الكعبي، وعبدالله الهاشمي، وكسب البرونزية سالم سلطان الظاهري، وكانت تلك الميداليات الخمس هي باكورة إنتاج المشروع في أول مشاركة بعد عدة أيام من تدشينه رسمياً.