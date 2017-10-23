محمد بن ثعلوب: «أبوظبي جراند سلام» للجودو تعود بثوب جديد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو»، التي تقام اعتباراً من الخميس المقبل وعلى مدار 3 أيام، أن كل الاستعدادات لاستضافة الحدث الدولي الكبير اكتملت لاستضافة المشاركين من 50 دولة يمثلهم نحو 312 لاعباً ولاعبة، مشيراً إلى أن البطولة التي تصنف كثاني أكبر بطولات الاتحاد الدولي للجودو وتقام للمرة التاسعة في أبوظبي، تعد من بين أهم البطولات التي ساهمت في الترويج للعاصمة أبوظبي، والدولة بشكل عام خلال العقد الأخير، لتكون محل إقبال مستمر من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة.

وتوجه رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على دعمه للبطولة ومشاركته مع الاتحاد المحلي للعبة في تنظيم الحدث للمرة الأولى، معتبراً أن ذلك يعزز النجاحات ويبرهن على الدور الكبير الذي يقوم به «أبوظبي الرياضي» في تطوير الرياضة بإمارة أبوظبي والإسهامات الكبيرة له على مستوى الدولة أيضاً.

وقال محمد بن ثعلوب لـ «الاتحاد»: نحن سعداء أن «أبوظبي جراند سلام» تعود بالجديد في كل مرة، وفي هذه النسخة ستطبق تعديلات فنية جديدة في قوانين اللعبة اعتمدت قبل أيام قليلة فقط في اجتماعات الاتحاد الدولي بزغرب، لتكون أبوظبي المحطة الأولى في العالم التي تطبق فيها على البساط، وهذه القوانين تسهم بشكل كبير في تحسين مشاهدة اللعبة للمتابعين حول العالم، في طريقة احتساب النقاط، وتساعد على دقة قرارات الحكام، بحيث تكون نسبة الخطأ ضئيلة جداً إن لم تكن معدومة، بجانب وجود تقنية «عين الصقر» التي يطبقها الاتحاد الدولي للمرة الأولى في بطولاته من خلال بطولتنا.

وتابع: البطولة هذا العام تحظى بمتابعة كبيرة حول العالم، بعد أن انضمت قناة «سي إن إن» و«يورو نيوز» للمحطات الناقلة والقناتان نسبة مشاهدتهما 10 ملايين مشاهد في الساعة، هذا فضلاً عن وجود 15 قناة رياضية أخرى تنقل الحدث حول العالم، وبالطبع قناة أبوظبي الرياضية في المقدمة دائماً، وهذا يعزز من اسم ومكانة أبوظبي والإمارات حول العالم خاصة، كما أن حجم المشاركة في النسخة الحالية مرتفع جداً ووجود 50 دولة في قلب الحدث، على الرغم من أن حساب نقاط التأهل إلى أولمبياد طوكيو يبدأ من بداية 2018، يعكس قيمة بطولتنا، وستكون نقاط هذه البطولة لتحسين التصنيف الدولي للمنتخبات المشاركة.