غانا دراج فريق الإمارات بطل أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

توج فيليبو غانا، الدراج في فريق الإمارات، بطلا أوروبياً في المطاردة الفردية وعقب فوزه بالميدالية الفضية في البطولات العالمية 2017، شق الدراج الإيطالي طريقه نحو النصر مساء السبت في برلين بألمانيا مرتدياً زي الفريق الوطني الإيطالي على دراجته من نوع كولناجو.

وقال فيليبو غانا: «سعيد جداً بهذا الإنجاز على مسار سباق بالغ الصعوبة في موسمي الأول كمحترف. لقد ركزت هذا الموسم على سباقات الطرق، وذلك مع فريق الإمارات، أحد أهم الفرق في الجولة العالمية. إنني فخور بهذا اللقب، وأهدي هذا الفوز إلى كل المشجعين، ورفاقي في الفريق الإيطالي، وفريق الإمارات».