105 لاعبين في تحدي الجولف الأوروبي برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تنطلق جولة التحدي الأوروبي للجولف يوم الأربعاء القادم في نادي الحمرا برأس الخيمة، وتجمع البطولة 105 لاعبين من النجوم يتقدمهم حامل اللقب جوردان سميث.

وقال أندرو ماثيوز، مدير نادي الحمرا: «يوجد لدينا مضمار مميز للغاية يسلط الضوء على المهارات التي يتمتع بها اللاعبون الموهوبون وسط أجواء رائعة وممتعة للمتفرجين».

وتتاح لجمهور جولة التحدي الأوروبي للجولف في رأس الخيمة الدخول مجاناً إلى منطقة قرية المشجعين التي ‬تتضمن ‬العديد ‬من ‬ألعاب ‬الأطفال ‬والفنون ‬والحرف ‬اليدوية ‬والرسم ‬على ‬الوجه، ‬بالإضافة ‬إلى ‬مجموعة ‬من ‬خيارات ‬تناول ‬الطعام ‬والترفيه ‬الموسيقى ‬الحية.

وقال بينوي كورين، المدير العام لشركة الحمرا للتطوير العقاري: «نهدف إلى تعزيز انتشار رياضة الجولف في رأس الخيمة والمنطقة بأكملها، ولجعل هذا الحدث مناسبة ملائمة لجميع الأفراد بمختلف الأعمار».