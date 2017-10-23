105 لاعبين في تحدي الجولف الأوروبي برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)
تنطلق جولة التحدي الأوروبي للجولف يوم الأربعاء القادم في نادي الحمرا برأس الخيمة، وتجمع البطولة 105 لاعبين من النجوم يتقدمهم حامل اللقب جوردان سميث.
وقال أندرو ماثيوز، مدير نادي الحمرا: «يوجد لدينا مضمار مميز للغاية يسلط الضوء على المهارات التي يتمتع بها اللاعبون الموهوبون وسط أجواء رائعة وممتعة للمتفرجين».
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وقال بينوي كورين، المدير العام لشركة الحمرا للتطوير العقاري: «نهدف إلى تعزيز انتشار رياضة الجولف في رأس الخيمة والمنطقة بأكملها، ولجعل هذا الحدث مناسبة ملائمة لجميع الأفراد بمختلف الأعمار».