60 لاعباً في المشهد الأخير بعجمان

عجمان (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات البطولة الختامية لجولة الجولف في دول مينا، التي يحتضنها نادي الزوراء في عجمان، وهي البطولة المرتقبة لتحديد أبطال الموسم السابع للجولة التي تعد مبادرة رائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف.

ويشارك في البطولة بشكل حصري 60 لاعباً، منهم 50 محترفاً و10 هواة، وهم اللاعبون النخبة الذين حققوا أفضل النتائج على مدار الموسم الحالي الذي انطلق مارس الماضي من المغرب وطافت الجولة دول تايلاند وجنوب أفريقيا والأردن والكويت وأقيمت في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، على أن يكون الختام للمرة الأولى في عجمان.

ويبدو الإنجليزي جايمي إلسون في موقع مريح للفوز بلقب الموسم السابع للجولة باعتلائه صدارة المحترفين بمجموع 32.847 نقطة، وسط محاولة من مواطنه لوك جوي للحاق به أو ضمان الوصافة على أقل تقدير مع امتلاكه مجموع 28.420 نقطة، علماً أن وجود إلسون في قائمة المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة يعني حصوله على لقب الموسم، بغض النظر عن نتيجة منافسه المباشر لوك جوي.

وسيتم توزيع جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار في ختام الموسم، يحصل منها بطل الجولة على مبلغ 18 ألف دولار، إلى جانب منح أصحاب المراكز الأولى بطاقات المشاركة في عدد من البطولات الكبرى في الجولة الأوروبية للجولف، أبرزها بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تقام العام المقبل على ملاعب نادي الإمارات للجولف في دبي، وبطولة مايبانك الماليزية وبطولة «كي أل أم» الهولندية.

ووجه محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، الشكر لنادي الزوراء للجولف في عجمان على استضافته البطولة الختامية، وتوقع أن تشهد مستويات قوية بفضل الملعب المجهز بأعلى المستويات الدولية، وقال: شهدنا العام الحالي منافسة قوية وتتويج أبطال جدد وهو المؤشر على قوة المشاركين، وقدرة الجولة على جذب المزيد من اللاعبين حول العالم، كونها مانحة لنقاط التصنيف الدولي.