«الشّياب شباب»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مساء أمس، فعالية رياضية استثنائية خصصتها لكبار السنّ، هدفت من خلالها إلى تعزيز الوعي بضرورة ممارسة الرياضة باعتبارها أساس الصحة الجسدية وجزءاً رئيسياً للمساعدة على الوقاية من الأمراض، لا سيما للأشخاص المتقدمين بالعمر.

وهدفت الفعالية التي شارك فيها 25 مسنّاً ومسنة، وعدد من كوادر المؤسسة، إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين الشرائح الشبابية والمسنين، وإشراكهم في منافسات رياضية تعود بالنفع عليهم، وشاركوا مع ألعاب الرماية، وكرة السلة، والقوس، والسهم، فضلاً عن النشاطات الجانبية التي حولت الشّياب إلى شباب.

وأشارت ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى أن المؤسسة تسعى على ضوء استراتيجيتها وفي جميع الفعاليات التي تقيمها إلى تفعيل دورها المجتمعي الذي تعتبره واجباً أصيلاً عليها، مؤكدة في الوقت نفسه حرص المؤسسة في تثبيت دعائم الرياضة النسوية، وتهيئة المناخ نحو لفت انتباه جميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة، ودفعهم إلى انتهاج أساليب صحية أساسية.

وقالت النقبي: «الفعالية تمثل مبادرة شكر وثناء من المؤسسة على ما قدّمه كبار السن الأعمدة الحقيقية التي ساهمت أياديهم الخيّرة في بناء المجتمع وربّت أجيالاً بأكملها على المبادئ والقيم الأصيلة، وبالطبع فإن هذه الفئة من المجتمع لها علينا حقّ وهذا أبسط تعبير يمكن لنا أن نقدمه تأكيداً على دورهم الكبير».