محمد بن مكتوم يستقبل أسرة الدراجات

عماد النمر (دبي)

استقبل الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الرئيس الفخري لاتحاد الدراجات، وفد مجلس الإدارة برئاسة أسامة الشعفار وبحضور اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد برئاسة نورة حسن الجسمي، ورحب بوفد الدراجات، وأعرب عن سعادته بما تحقق من إنجازات مشرفة، لاسيما على صعيد البطولات الآسيوية، متمنيا لأسرة الدراجات كل التوفيق في مختلف البطولات، وأن يكون اتحاد الدراجات دوما في المقدمة.

وقدم أسامة الشعفار الشكر للشيخ محمد بن مكتوم على الاستقبال والإشادة بما حققه الاتحاد، وقدم نبذة موجزة عن الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، لاسيما التي تتحقق لأول مرة منذ إشهار الاتحاد، ومن بينها الفوز بأول ذهبية قارية وأول ذهبية للإناث على المستوى الخليجي وتحقيق 7 ميداليات آسيوية في 7 أيام في بطولتي كأس آسيا للمضمار من بينها ميداليتان ذهبيتان ومشاركة نجم الإمارات يوسف ميرزا في أولمبياد ريو دي جانيرو وغيرها من الإنجازات المشرفة التي حققتها منتخبات الإمارات في البطولات العربية والخليجية.

وتناول أحمد محمد الحوري نائب رئيس الاتحاد النشاط المحلي، وأشار إلى أن الاتحاد الآن أصبح قبلة للشباب لممارسة رياضة الدراجات التي أصبحت من المهام الضرورية للصحة خاصة بعد الاهتمام الملحوظ من قبل المسؤولين على ممارستها، وأكد أن عدد المسجلين والمشاركين في أنشطة الاتحاد تضاعف كثيرا هذا العام، ما يعكس الجهد الذي يبذل من أجل زيادة قاعدة عدد الممارسين للعبة من مختلف الفئات، كما ارتفع عدد الأندية الأعضاء إلى 17 ناديا بزيادة 7 أندية، وينظم لها 66 سباقا سنويا، ويختتم موسمه في كل عام بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد عن شكره وامتنانه بهذه الزيارة التي تقوم بها أسرة الدراجات، وأثنى على الجهود التي يبذلها الاتحاد على مختلف المستويات من أجل الارتقاء باللعبة، وأعلن عن تنظيم سباق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للذكور والإناث، وأنه سيرصد لهذا السباق جوائز مادية وسيارات للفائزين على أن يقام هذا السباق سنويا، متمنيا أن تواصل دراجات الإمارات تقدمها، ويكون انتشارها أكبر، وأن تلقى الاهتمام من المواطنين والمقيمين.