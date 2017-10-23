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رونالدو الأقرب وميسي ينافس ونيمار ينتظر

«الفيفا» يكشف عن «نجم 2017» في حفل عالمي الليلة
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تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017

لندن (د ب أ)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم اليوم صوب العاصمة البريطانية لندن لمتابعة ليلة التتويج الحقيقي للعام الكروي، عندما يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حفله السنوي لتوزيع الجوائز الأفضل لعام 2017.

ويحظى الحفل هذا العام بنكهة مختلفة، حيث يقام في لندن بعدما اعتاد الفيفا إقامته في مدينة زيوريخ السويسرية.

وللعام الثاني على التوالي، سيقدم الفيفا جائزة منفصلة عن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم.

وبعد فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بالجائزة في العام الماضي، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة تتويج اللاعب بالجائزة للعام الثاني على التوالي خلال حفل اليوم، خاصة مع البصمة الرائعة التي تركها مع ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي.

وجرى التصويت على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم هذه المرة، مثلما حدث في 2016 وبشكل مغاير عن الماضي، حيث أصبحت نسب التصويت مقسمة بالتساوي على أربع جهات هي مدربو المنتخبات الوطنية في كل أنحاء العالم وقادة هذه المنتخبات ومجموعة منتقاة من الصحفيين، وكذلك الجماهير عبر الإنترنت بنسبة 25% لكل فئة. ... المزيد
     
 

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