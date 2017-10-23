«الفيفا» يكشف عن «نجم 2017» في حفل عالمي الليلة

لندن (د ب أ)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم اليوم صوب العاصمة البريطانية لندن لمتابعة ليلة التتويج الحقيقي للعام الكروي، عندما يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حفله السنوي لتوزيع الجوائز الأفضل لعام 2017.

ويحظى الحفل هذا العام بنكهة مختلفة، حيث يقام في لندن بعدما اعتاد الفيفا إقامته في مدينة زيوريخ السويسرية.

وللعام الثاني على التوالي، سيقدم الفيفا جائزة منفصلة عن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم.

وبعد فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بالجائزة في العام الماضي، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة تتويج اللاعب بالجائزة للعام الثاني على التوالي خلال حفل اليوم، خاصة مع البصمة الرائعة التي تركها مع ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي.