زلاتان مستمر حتى ما بعد الـ 40!

دبي (الاتحاد)

في الوقت الذي يعاني مانشستر يونايتد من تأثيرات الهزيمة المفاجئة أمام هيديرسفيلد تاون في المرحلة التاسعة للبريميرليج، ما سمح لمنافسه المباشر وجاره مان سيتي بالتربع على القمة منفرداً بفارق 5 نقاط، فإن بوادر الانفراج تمنح عشاق «الشياطين الحمر» الأمل في العودة أكثر قوة للاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري حتى النهاية، وعلى رأس بواعث التفاؤل عودة بول بوجبا قريباً، وكذلك النجم السويدي زلاتان إيراهيموفتيش. وأشارت الصحافة اللندنية إلى أن بوجبا سوف يعود في غضون 7 أسابيع إلى التشكيلة الأساسية لليونايتد، وعلى الرغم من أن غياب بوجبا لم يؤثر بصورة مباشرة على نتائج الفريق، إلا أن وسط الملعب يعاني في غياب اللاعب صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، وظهرت معاناة الفريق في المباراة الأخيرة التي شهدت سقوطه على يد الفريق الصاعد من دوري الدرجة الأدنى.

وفي الوقت ذاته يترقب الجميع عودة إبرا، وأشار مينو رايولا وكيل أعمال النجم السويدي إلى أنه سوف يعود ويستمر في الملاعب لمدة 6 سنوات قادمة، في إشارة إلى أن إبرا يتمتع بقدرات بدنية خاصة تتيح له الاستمرار حتى بعد أن يتجاوز الـ40، فهو يبلغ 36 عاماً في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يعود إلى المشاركة أساسياً في ديسمبر المقبل بعد التعافي من إصابة الركبة التي داهمته منذ فترة طويلة.

ونقلت صحيفة «الصن» عن وكيل إبرا قوله: «الحد الأدنى لبقاء إبرا في الملاعب 5 أو 6 سنوات، لن أتركه يعتزل، هناك عمل بيننا يتعين عليه القيام به، لقد عملت في خدمة إبرا على مدار السنوات الماضية، وحان الوقت أن يعمل هو من أجلي الآن، لدي أطفال صغار في حاجة للمال، على أي حال لن أتركه يعتزل».

وكان إبرا قد نجح في تسجيل 28 هدفاً في 46 مباراة مع مان يونايتد الموسم الماضي على الرغم من أن البعض شكك في قدرته على التكيف السريع مع أجواء الكرة الإنجليزية، خاصة أنه كان يبلغ 35 عاماً، وليس من السهل أن يقدم الأداء البدني المناسب لأقوى دوري في العالم، ونجح إبرا في الرد على جميع المشككين بأهدافه الغزيرة، ومشاركته أساسياً في أكثر من 40 مباراة في جميع البطولات، كما لعب دوراً مهماً في عودة الشياطين الحمر لمنصات التتويج، مما دفع جوزيه مورينيو إلى الإبقاء عليه على الرغم من إصابته وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.