«الخيماوي» يستأنف قرارات «الانضباط» ضد الناشئين

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

دعا مسؤولو نادي رأس الخيمة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة إلى مراجعة العقوبات الصادرة أخيراً ضد فريق الناشئين تحت 14 سنة، على خلفية ما حدث أمام مصفوت في الدوري، وذلك بالتزامن مع قرار النادي لاستئنافها، وقالوا إن اللجنة لم تراع أعمار اللاعبين أو تسعى للاستماع إلى إفاداتهم في الأحداث التي أدت إلى العقوبات، رغم أنهم كانوا على استعداد للمثول أمامها لدحض الاتهامات الواردة في تقرير الحكم.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، قررت أخيراً إيقاف حميد الحوسني لاعب فريق رأس الخيمة 12 مباراة بتهمة البصق على الحكم محمد عبيد الكعبي في المباراة المشار إليها، كما عاقبت أربعة لاعبين آخرين هم نايف محمد، نهيان جمعة، ماجد محمد وسلطان التميمي بإيقاف كل واحد منهم ثماني مباريات وتغريمه 4000 درهم، بسبب دخول الملعب والتهجم على الحكم، في حين عاقبت اللجنة محمد المهري، إداري الفريق بإيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة سنة وتغريمه 20 ألف درهم لقيامه بالتهجم على الحكم والصراخ والتلفظ بألفاظ نابية، وإيقاف أشرف صبيح، مدرب الفريق أربع مباريات بسبب التصرفات غير اللائقة التي بدرت منه أثناء المباراة.

وأشار نادر المندوس، أمين السر العام في النادي، إلى ضرورة تخفيف العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط ضد لاعبي النادي والإداري والمدرب، وقال إن مجلس الإدارة قرر استئناف القرار، لأنه على قناعة كبيرة بأنهم لا يستحقون العقوبة، إلى جانب التأثير السلبي للعقوبات في اللاعبين الناشئين، موضحاً أن النادي كان يتوقع على أقل تقدير استدعاء جميع الأشخاص الذين أشار إليهم الحكم في تقريره قبل إصدار العقوبة، مع كل التقدير لكفاءة المستشار منصور لوتاه، رئيس اللجنة.

وأكد علي إبراهيم، عضو مجلس الإدارة، أن القيم والمبادئ والاحترام من أهم المعطيات الموجودة في النادي، ولا يمكن على الإطلاق تجاوزها أو التغاضي عنها مهما كانت المبررات، موضحاً أنهم يحترمون القرارات التي تصدر من جميع اللجان المسؤولة في اتحاد الكرة، لكن في الوقت نفسه فإن العقوبات الصادرة أخيراً ضد لاعبي فريق الناشئين والإداري والمدرب قاسية جداً ولا تتناسب مع ردة الفعل التي صدرت منهم أمام فريق مصفوت، رغم أنها مواجهة عادية ولم تكن للمنافسة على بطولة، وكنا نتوقع على أقل تقدير الاستماع إلى لاعبي النادي والمدرب والإداري لأن العقوبات كانت صعبة للغاية وتمس مستقبل 5 لاعبين في هذه المرحلة العمرية.

ونفى محمد عبدالله المهري، إداري فريق 14 سنة، الاتهامات التي تضمنها تقرير الحكم، وقال إنه لم يلوح باليد أو يتعدى على الحكم أو يحرض اللاعبين في مباراة عادية بين فريقين لا يتنافسان على لقب بطولة، موضحاً أنهم تعرضوا للتشهير بسبب نشر حيثيات القرار، وهو ما دفع إلى تأثيرات سلبية كبيرة من الشارع الرياضي بسبب المزاعم الواردة عن ألفاظ نابية، رغم أنهم مع مبدأ الأخلاق أولاً قبل كرة القدم ولا يمكن أن يصدر عنه أو من اللاعبين عبارات خادشة أو تمس الأخلاق، وقناعتنا بأن الحكم لم يراع أساسيات الاحتجاج الطبيعي الذي يحدث في المباريات ضمن الإطار الذي يسمح به القانون.

وبدوره قال أشرف صبيح، مدرب فريق رأس الخيمة، إن تقرير الحكم يتناقض مع إفاداته في لجنة الانضباط ولم يراع الاحتجاج الطبيعي الذي لا يمس الأخلاق أو الروح الرياضية من لاعبين في هذه المرحلة العمرية المبكرة، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة القرار وتخفيف العقوبات لأجل مستقبلهم الكروي.

وطالب اللاعبون الذين طالتهم العقوبات بضرورة مراجعتها ومراعاة مستقبلهم الكروي، وقالوا إن الأمور ستكون سلبية عليهم في حال تم رفض استئناف القرار، لأنهم يرغبون في العودة إلى الملاعب والمشاركة في المباريات، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها لمثل هذا الموقف.