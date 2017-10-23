«البراعم» يتفاعلون مع «مونديال أبوظبي»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

ليس هناك أفضل من الصغار للتعبير عن وجهة نظرهم في قضايا الكبار، لأن الطفل غالباً ما يكون رأيه مجرداً من المصالح والعصبية الجوفاء، يكفي أن توجه السؤال إلى أحد البراعم، ليرد بـ «عفوية»، وبراءة!

ولأن الحديث يدور عن الحدث العالمي المنتظر أن تستضيفه الإمارات، ويتمثل في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل، انتهزت «الاتحاد» فرصة الحديث مع عدد من اللاعبين الصغار الذي يمثلون أكاديميات الكرة في أندية العين والجزيرة والوحدة والظفرة وبني ياس، خلال فعالية تحدي المهارات الكروية لفرق وأكاديميات كرة القدم في الإمارات لفئة تحت 12 سنة، وأقيمت في إطار الأنشطة التفاعلية المتنقلة بكأس العالم للأندية، لمعرفة انطباعاتهم عن الحدث العالمي.

«اللقب للجزيرة» بهاتين الكلمتين، استهل خالد سهيل الجنيبي لاعب أكاديمية الجزيرة حديثه، مؤكداً أن الكثيرين يتوقعون أن يظفر ريال مدريد بالبطولة، لكنه على عكس الجميع يرى أن اللقب إماراتي خالص، ورغم أن الجنيبي لم يقدم أسباباً مقنعة لترشيح «فخر أبوظبي»، فإن رؤيته جاءت انطلاقاً من عشقه الكبير للفريق الجزراوي، والذي اعتبره بيته الرياضي، والمكان الذي يتنفس فيه عشق للعبة التي أحبها منذ أن كان في الـ «كي جي تو». وشدد الجنيبي على أن «الملكي» ليس له أمل على الإطلاق في الفوز باللقب، لأن مستوى كريستيانو رونالدو تراجع بالآونة الأخيرة، والحال ينطبق على غريمه ميسي.