«الشؤون المجتمعية» تكثف الجهود لإطلاق مبادرات عام زايد 2018

دبي (الاتحاد)

بحثت لجنة الشؤون المجتمعية باتحاد كرة القدم، برئاسة أمل بو شلاخ عضو مجلس الإدارة، الاستعداد والتحضير للموسم الحالي، خاصة المبادرات المتعلقة بعام زايد 2018.

وقالت بوشلاخ: تطلع اللجنة ومنذ إطلاقها بتنفيذ العديد من الأعمال والمبادرات المجتمعية، والتي تحمل رسالة سامية لمفهوم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، على اعتبارها نهج حياة وطريقاً للوصول إلى شرائح المجتمع كافة من خلال إطلاق المبادرات وتعزيزها، والسعي الدؤوب على نشر ثقافة الرياضة، والعمل على تغيير حياة الأفراد نحو الأفضل من خلال الرياضة.

وأشارت إلى أنه تم بحث اللجنة خلال اجتماعها الخامس عدداً من المبادرات المجتمعية، والتي تخص العام الحالي، إضافة إلى مناقشة التحضير لإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بعام زايد 2018، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لذلك تستعد اللجنة وتستنفر جهودها استعداداً لاستقبال هذا العام بعدد من الفعاليات والمبادرات المصاحبة لمسابقات الاتحاد المختلفة.

ولفتت رئيسة اللجنة المجتمعية إلى أن الاجتماع بحث تعزيز الأدوار المشتركة بين اللجنة وبين المجالس الرياضية الثلاثة في الدولة، إضافة إلى المؤسسات والجهات الرياضية المختلفة، لما لذلك من دور مهم في نشر ثقافة العمل الرياضي الجماعي والخروج برؤية موحدة للعمل المجتمعي الرياضي.