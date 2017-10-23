سيراتو يضم أمان وفهد موسى إلى منتخب الصالات

دبي (الاتحاد)

انتظم منتخب كرة الصالات في تدريبات يومية بصالة اتحاد كرة القدم بالخوانيج، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها بانكوك من 10 إلى 14 نوفمبر القادم، وتضم مجموعة «الأبيض» كلاً من العراق والسعودية والبحرين، ويقود تدريبات «أبيض الصالات» المدرب العالمي ماركوس سيراتو، وشارك المنتخب في ألعاب الصالات الآسيوية في تركمانستان، والتي تعتبر محطة إعداد رئيسية للمشاركة في التصفيات، وعاد منها بالعديد من المكتسبات، وضم سيراتو اللاعب طارق أمان «النصر» وفهد موسى «اتحاد كلباء»، وعاد الهداف عبدالكريم جميل الذي لم ينتظم في التجمع السابق بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الظفرة في بطولة الأندية الآسيوية.

وحرص سعيد علي العاجل عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، ومشرف عام المنتخبات الوطنية لكرة الصالات على حضور التجمع الأول، وحث اللاعبين على بذل أقصى الجهد، لمواصلة مشوار النجاح، في تمثيل الإمارات التي تنتظر الكثير من أبنائها في المرحلة المقبلة، بخطف إحدى البطاقات المؤهلة للنهائيات، وقال للاعبين: نشكركم على تضحياتكم، ونوفر لكم وللجهازين الفني والإداري كل أسباب وعوامل النجاح. ومن جانبه، قال عبدالله حسن الدرمكي مدير منتخب الصالات، إن مشاركة جميع اللاعبين في التدريب الأول تدعو للتفاؤل، مؤكداً أن المنتخب مؤهل وقادر على بلوغ نهائيات كأس آسيا، في ظل الروح المعنوية العالية والإصرار والرغبة التي يتمتع بها اللاعبون، من خلال الإقبال الكبير في اليوم الأول من الإعداد.

وحول برنامج الإعداد في الفترة القادمة، أوضح الدرمكي أن التدريبات تتواصل بصفة يومية على ملعب صالة المنتخب في اتحاد الكرة بالخوانيج، ويلعب الفريق مباراتين وديتين مع أوزبكستان 1و2 نوفمبر المقبل، ويغادر إلى بانكوك للانتظام في معسكر إعداد مغلق لمدة أسبوع قبل البطولة، وفي حال تعذر اللعب مع أوزبكستان وصيف بطل النسخة الماضية لكأس آسيا تتم استضافة منتخب آخر، وفي كل الحالات يلعب الفريق مباراتين قبل السفر إلى بانكوك.