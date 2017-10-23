«النواخذة» يسابق الزمن لتجهيز الشهياري وخلفان

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أكدت «الأشعة» إصابة خليفة الشهياري مدافع دبا الفجيرة ب «كدمة» بسيطة في الركبة، خلال لقاء الظفرة في الجولة الخامسة للدوري، وخضع لبرنامج تأهيل في عيادة النادي، مع اختصاصي العلاج الطبيعي، بعد أن قرر الجهاز الفني إراحته من التدريبات الجماعية، ليحين الاطمئنان على حالته تماماً، فيما يعاني فهد خلفان لاعب الارتكاز من الإصابة في الساق، خلال اللقاء ذاته، وتبدو فرصة اللاعبين واردة للمشاركة مع «النواخذة» أمام الوصل في الجولة السادسة، من ناحية أخرى، بدأ حميد الماس لاعب الوسط التدريبات الجماعية، لتجهيزه للمباريات بعد ابتعاده للإصابة منذ الجولة الرابعة

وأكد كاميلي مدرب دبا الفجيرة أن مواجهة الوصل صعبة، خاصة أن المنافس من أفضل الفرق التي تقدم مستويات جيدة، وكذلك على صعيد النتائج، وقال أثناء تحدثه للاعبين قبل بداية التدريب الأول استعداداً ل «الفهود» إن الفريق بحاجة إلى جهد كل اللاعبين، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب زعبيل، وتقديم عرض قوي يتواكب مع الأداء الإيجابي هذا الموسم، بدليل أن «النواخذة» حصد 7 نقاط للمرة الأولى منذ تاريخ مشاركته بدوري المحترفين، ودعا لاعبيه إلى اتخاذ أقصى درجات التركيز والإصرار والاستعداد الجيد للقاء.

.. وحتا يكثف علاج الميداني

دبي (الاتحاد)

تبدو فرصة السوري عمرو الميداني لاعب حتا صعبة للحاق بمباراة «الإعصار» الجزيرة يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، رغم تكثيف علاجه من الشد العضلي، الذي أجبره على عدم إكمال مواجهة الوحدة، على أمل مشاركته أمام «فخر أبوظبي».

وواصل حتا تحضيراته بقيادة السوري نزار محروس، من خلال التركيز على رفع اللياقة البدنية للاعبين، لمجاراة الفرق ذات النزعة الهجومية، وشهدت المباراة الماضية أول مشاركة للرباعي الأجنبي معاً، إلا أن الميداني لم يكمل اللقاء، فيما تحامل الروماني أدريان روبوتان على نفسه.

وأكد مهاجم حتا عيسى عبيد، أن غياب الأجانب لم يكن «حجة» لتبرير الخسائر الثلاث في بداية المشوار، خصوصاً أن عودة البرازيلي فرناندو جابريل مثلت علامة فارقة أمام الشارقة، بعدما أحرز هدفين، فضلاً عن تسجيله هدفاً أمام «العنابي». وقال: ركز الجهاز الفني الجديد على الجانب البدني، ونجحنا خلال مباراة «الملك» في تنفيذ ما طلبه المدرب بصورة كبيرة، خصوصاً الضغط الهجومي منذ الدقائق الأولى لكل شوط، وإغلاق الدفاع.