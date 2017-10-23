شكوك حول مشاركة جوجاك مع الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خضع إسماعيل مطر، والمجرى بلازس جوجاك نجما الوحدة، للفحص على «الكاحل»، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة حتا بدوري الخليج العربي، وتأكد سلامة «سمعة»، بينما تحوم الشكوك القوية حول إمكانية مشاركة جوجاك في لقاء شباب الأهلي دبي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة السادسة، ويبذل الجهاز الطبي جهوداً مكثفة لعلاج اللاعب، على أمل دخول القائمة الأساسية.

فيما تأكد غياب المدافع سالم سلطان للإصابة أيضاً في اللقاء السابق، ويحتاج إلى الراحة والعلاج لأكثر من أسبوع، حيث يعاني من تمزق في «العضلة الضامة».

من جهة أخرى، استأنف «العنابي» تدريباته أمس، بعد راحة 24 ساعة، تحضيراً لقمة الجولة السادسة مع «الفرسان الثلاثة»، بينما يغادر خليل إبراهيم إلى ألمانيا بعد غد لإجراء الفحص على «الجيوب الأنفية»، ويعاني بسببها من ألم في الرأس، ويتدرب اللاعب يومياً، وشارك مع «رديف العنابي» في الجولة قبل الماضية، وظهر على دكة البدلاء أمام حتا.