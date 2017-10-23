محمد عمر: اطلبوا الاحتراف ولو في الصين!

أسامة أحمد (دبي)

أكد محمد عمر، قائد المنتخب السابق وحامل كأس «خليجي 17»، أن شيئاً غامضاً ذبح «جيل المواهب»، يجب معرفته سريعاً من أجل الوصول إلى الخلل الذي أصاب كرة الإمارات، وجعلها تتراجع بهذه الطريقة المخيفة، خصوصاً أن إخفاق «الأبيض» في عدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018» أمر محزن، وحان الوقت من أجل إعادة صياغة «البيت الكروي».

وقال: الإمارات متطورة في كل شيء، ماعدا كرة القدم، رغم أنها اللعبة الشعبية الأولى في العالم، مما يتطلب الأمر الوقوف مع النفس، حتى لا يتكرر سيناريو الإخفاقات بهذه الصورة المحزنة، ويضيع حلم الوطن، خصوصاً أن الجميع توقع قبل ضربة بداية التصفيات، أن «جيل الذهب» قادر على تحقيق الحلم، وإعادة مشهد تأهل منتخبنا عام 1990، ولكنه ضاع رغم أنه كان في متناول اليد، ليهدر فرصة تاريخية لن تتكرر.

وأضاف: الإمارات تملك مواهب في عالم كرة القدم، ولكن للأسف في «دائرة مغلقة»، وتحتاج إلى دوري قوي، أمثال إسماعيل مطر وعمر عبدالرحمن وأحمد خليل وعلي مبخوت.

وأبدى محمد عمر استغرابه عن تحميل مسؤولية ما حدث إلى مهدي علي مدرب المنتخب السابق، الذي يجب تقديم الشكر له على النتائج التي حققها خلال مسيرته مع المنتخبات الوطنية المختلفة.