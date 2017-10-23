  • الاثنين 03 صفر 1439هـ - 23 أكتوبر 2017م

العنبري يضع يده على التشكيلة المثالية

«الملك» يستعيد الثقة ويخسر الأجانب!
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تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017

علي معالي (الشارقة)

مكاسب بالجملة خرج بها الشارقة من أول مباراة، تحت قيادة المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، عندما تعادل مع شباب الأهلي دبي مساء أمس الأول، في ختام الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، بداية من حصد «نقطة» لم يتوقعها الكثيرون قبل المباراة، ويضاف إلى ذلك استقرار المنظومة الدفاعية، بإضافة عناصر تشارك للمرة الأولى هذا الموسم، والروح المعنوية العالية، التي جعلت «الملك» يقاتل حتى اللحظات الأخيرة، للخروج بنتيجة إيجابية، وكما أن العنبري وضع أساس لتشكيلة أساسية في الفترة المقبلة، فضلاً عن عودة الجماهير إلى المدرجات بأعداد جيدة، رغم الوضع السيئ للفريق بعد 5 جولات، باحتلاله المركز الأخير بـ «نقطتين» فقط، وحملت لافتة كبيرة عليها صورة العنبري، وتحتها عبارة «كلنا خلف العنبري»، هي أكبر دليل على أن عشاق «الملك» يقفوت بمنتهى الوفاء خلف هذا الكيان الكبير.

وهناك أيضاً مكاسب فردية مهمة في المباراة، منها عودة شاهين عبدالرحمن إلى الدفاع، بخوضه المباراة الأولى هذا الموسم، ولعب إلى جانب الأسترالي رايان، وسانتو في الجبهة اليمنى، كما ظهر محين خليفة بمستوى طيب.

ورغم كل ذلك، خسر الشارقة جهود البرازيلي فاندر فييرا، الذي تعرض لإصابة، ليفقد الفريق اثنين من أجانبه، خلال الفترة المقبلة، وهما فاندر والتشيلي سيزار بيناريس.

ويمكن القول إن عبدالعزيز العنبري نجح في «لملمة» خيوط «الملك المتهالكة»، والتي تركها البرتغالي السابق بيسيرو، من خلال توظيف إمكانيات لاعبيه خاصة الدفاعية بطريقة مناسبة تماماً، وما حققه «الملك» في مباراته أمام «الفرسان الثلاثة» خالف كل التوقعات، حيث قدم الفريق شوطاً أول متميزاً للغاية من الناحية الدفاعية، ولكن يظل لغز الشوط الثاني والتراجع الكبير فيه هو محط اهتمام العنبري الذي عليه أن يضع حداً له، قبل فوات الأوان.

وأبدى أحمد مبارك عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، مدير شؤون الاحتراف بالنادي، تفاؤله بما قدمه العنبري، في أول ظهور له مع «الملك»، وقال: الفريق أدى بمستوى جيد وقوى أمام منافس يملك قدرات وإمكانيات عالية من اللاعبين، ومدرب له خبراته الكبيرة في ملاعبنا، وهو الروماني كوزمين، ولا يجب إغفال أن الشارقة واجه فريقاً من أهل المقدمة، وينافس على صدارة ترتيب دوري الخليج العربي، لذلك فإن النقطة غالية، وقوة دفع معنوية للفريق في الجولات المقبلة، خاصة قبل موقعة العين، وأتمنى أن يواصل الفريق أداءه الإيجابي، وأن يؤدي بالروح المعنوية العالية نفسها، وسيكون الحصاد أفضل مما مضى. ... المزيد
     
 

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