«الزعيم» يتخلص من هاجس عدم الفوز خارج ملعبه!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تجاوز العين للمرة الأولى «هاجس» سيناريو عدم الفوز خارج ملعبه خلال 5 مواسم في «المحترفين» في الجولة الخامسة بالذات، على حساب «الصقور» مساء أمس الأول، بـ «ثنائية» ريان يسلم وكايو لوكاس، وخدمته الظروف في الانفراد بالصدارة، مستفيداً من تعثر الوصل بالتعادل أمام الجزيرة في الجولة ذاتها، إذ شهد موسم 2016 - 2017، تعادل «الزعيم» 2 - 2 أمام دبا الفجيرة، ثم خسر من الجزيرة 3 - 4 موسم 2014-2015، وتعادل مع الوحدة 1 - 1 موسم 2013 - 2014 والجزيرة 2 - 2 في موسم 2012 - 2013، والنصر 2 - 2 في موسم 2008 - 2009، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في واحدة من أصل أربعة لقاءات في الجولة الخامسة على ملعبه، في بقية المواسم.

وجاء صعود «الزعيم» إلى القمة منفرداً بعد 39 جولة في دوري الخليج العربي، منذ «الجولة 18» أمام دبا الفجيرة موسم 2015 - 2016، وذلك عندما حقق الفوز بهدف أحرزه إسماعيل أحمد في الدقيقة 89 يوم 12 فبراير 2016، قبل أن يعود إلى القمة مجدداً أمس الأول أمام فريق الإمارات في الجولة الخامسة بثنائية ريان يسلم وكايو لوكاس.

ويحسب أيضاً لكايو لوكاس تغلبه على الظروف الصحية التي كادت تحرمه المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية، لأنه حصل على إذن بعدم المشاركة في الحصص التدريبية، إلا مرة واحدة، بعدما شعر بحالة من التحسن وضعته أمام خيارات المدرب زوران، للتغلب على مشكلة النقص العددي في صفوف الفريق، في حين أن دوجلاس الذي عانى أيضاً من «عارض صحي» استدعى جلوسه على «دكة البدلاء» قبل أن يستعين زوران بخدماته في الشوط الثاني لحسم الأمور.

وفي المقابل، تابع لاعبو «الصقور» دفع «فاتورة الأخطاء» في الدوري أمام العين، على غرار ما حدث أمام الظفرة 3 - 3، في الجولة الأولى، والوصل 1 - 3، ضمن الجولة الثانية، وشباب الأهلي دبي صفر - 4 في الثالثة، رغم المحاولات التي قام بها هاشيك لتعديل وضع «الأخضر»، عندما زج بالمدافع عبدالله الضنحاني في وسط الدفاع، مع تحويل علي ربيع قائد الفريق إلى مركز الظهير الأيسر.