عبدالله حسن يشارك في ندوة مدربي النخبة

دبي (الاتحاد)

يشارك عبدالله حسن المحاضر الآسيوي، رئيس قسم التدريب باتحاد الكرة، في ندوة الاتحاد الأوروبي رقم 38 للمدربين النخبة، والتي تستضيفها العاصمة الصربية بلجراد، لمدة ثلاثة أيام، بداية من اليوم، ويشرف على محاضرات الندوة، فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، وبيرنارد شتوجارت عضو تحديث المناهج التدريبية في الاتحاد الأوروبي، وخوسيه ترافيس مدرب بورتو البرتغالي، وأنطونيو جاجلي رئيس قسم تحليل المباريات في الاتحاد الإيطالي، وجيرار هويلر كبير محاضري الاتحاد الأوروبي.

وتقام الندوة تحت شعار «من مونتافيدو إلى موسكو»، وتقتصر المشاركة بها للمدربين النخبة في جميع الاتحادات الأوروبية الأعضاء، وكانت أول مشاركة للمحاضر الإماراتي الآسيوي عام 1998، على هامش بطولة كأس العالم وقتها، وتستعرض الندوة فلسفة نجاح فرناندو سانتوس مدرب البرتغال في كأس أوروبا 2016، وبرامج تطوير اللعبة، إلى جانب أهمية تحليل المباريات، وبحث واقع الكرة الأوروبية في الوقت الحاضر، وفي الوقت ذاته سيتم استعراض ما سيكون في كأس العالم في روسيا 2018، وتحليل المباريات وتطوير قرارات المدربين واللاعبين.

الجدير بالذكر، أن المحاضر الآسيوي عبد الله حسن، رئيس قسم التدريب والتطوير في اتحاد الكرة، أنهى مشاركته خلال الشهر الماضي، في ورشة العمل الفنية التي أقيمت على هامش بطولة هوان الدولية الودية لمنتخبات الناشئين تحت 14 سنة في الصين.