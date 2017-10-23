«أبيض الشباب» يواجه أوزبكستان ودياً اليوم

طشقند (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، الودية الأولى أمام أوزبكستان اليوم، في إطار معسكره الخارجي الذي انطلق الأسبوع الماضي، ويستمر 26 أكتوبر الجاري، حيث تغادر البعثة العاصمة طشقند إلى قرغيزستان التي تستضيف منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2018.

وتقام المباراة على ستاد نادي بونيودكور، ويتطلع خلالها الصربي درولوفيتش مدرب المنتخب وجهازه المعاون اختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية التي يواجه من خلالها منتخبات عُمان، البحرين، النيبال، وقرغيزستان.

وكان «الأبيض الشاب» أنهى تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية مسائية، وضع من خلالها المدرب لمساته النهائية، من حيث اختيار المجموعة التي تبدأ المباراة وأسلوب اللعب الذي يعمد على تطبيقه خلال مجرياتها، كما حرص الجهاز الفني من خلال الاجتماع باللاعبين قبل التدريب على استعراض أسلوب اللعب، والوقوف على بعض الملاحظات المتعلقة بالجوانب الفنية، من خلال المادة المصورة للتدريبات اليومية.

يُذكر أن منتخب الشباب سبق له أن واجه أوزبكستان ودياً مرتين، خلال فترة التحضيرات، ونجح في الفوز بالمباراة الأولى، والخسارة في الثانية.