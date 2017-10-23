«أبيض الشباب» يواجه أوزبكستان ودياً اليوم

طشقند (الاتحاد)
يخوض منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، الودية الأولى أمام أوزبكستان اليوم، في إطار معسكره الخارجي الذي انطلق الأسبوع الماضي، ويستمر 26 أكتوبر الجاري، حيث تغادر البعثة العاصمة طشقند إلى قرغيزستان التي تستضيف منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2018.
وتقام المباراة على ستاد نادي بونيودكور، ويتطلع خلالها الصربي درولوفيتش مدرب المنتخب وجهازه المعاون اختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية التي يواجه من خلالها منتخبات عُمان، البحرين، النيبال، وقرغيزستان.
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يُذكر أن منتخب الشباب سبق له أن واجه أوزبكستان ودياً مرتين، خلال فترة التحضيرات، ونجح في الفوز بالمباراة الأولى، والخسارة في الثانية.