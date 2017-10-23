اتحاد الكرة يكلف زاكيروني بالإشراف على «الأولمبي»

معتز الشامي (دبي)

قررت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، توحيد الفلسفة التدريبية بين المنتخبين الأول والأولمبي، بما يخدم أهداف المرحلة المقبلة، الرامية إلى تجديد دماء «الأبيض»، وضخ عناصر جديدة، قادرة على صناعة الفارق، وتعويض النقص في الصفوف في حال حدوث إصابات بين الأساسيين.

وبناء عليه استقرت اللجنة، على ترك مسؤولية اختيار مدرب المنتخب الأولمبي، للجهاز الفني للمنتخب الأول، وهو القرار الذي تم الاتفاق عليه قبل الترشيح والتعاقد مع زاكيروني، حيث أجلت اللجنة مسألة مدرب الأولمبي لما بعد تعيين مدرب للمنتخب الأول.

وكلفت لجنة المنتخبات زاكيروني بمهمة الإشراف على المنتخب الأولمبي، ولكن مع تعيين مدير فني يخدم خطط وتوجهات وأفكار المدرب الإيطالي في هذا الموقع، وتكون مهمة زاكيروني الإشراف على آلية تحضير وإعداد أبرز العناصر التي يرغب في تأهيلها لضمها إلى المنتخب الأول.

وتابع زاكيروني مباريات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، ووقف على قدرات اللاعبين الدوليين الذين تم استدعاؤهم لتجمعات «الأبيض» تحت قيادة الأرجنتيني باوزا، قبل رحيله لقيادة «الأخضر السعودي».