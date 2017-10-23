تضارب صارخ في مواعيد 3 بطولات!

معتصم عبدالله (دبي)

اكتمل عقد أندية دور الستة عشر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2017- 2018، بنهاية مباريات التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى أمس الأول، والتي كشفت عن صعود الفجيرة والعروبة متصدر ووصيف المجموعة الأولى، واتحاد كلباء وبني ياس متصدر ووصيف المجموعة الثانية، لتلحق بأندية دوري الخليج العربي الـ12 بقيادة «الوحدة» حامل اللقب في الموسم الماضي، ووضعه على رأس المجموعة الثانية، والجزيرة بطل دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، على قمة المجموعة الأولى.

وبدا من اللافت تضارب الموعد المعلن لمباريات دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، والذي جرى الكشف عنه خلال مجريات سحب القرعة يوم 26 أغسطس الماضي بإمارة الفجيرة، والمقررة يومي 27 و28 ديسمبر المقبل، مع موعد مباريات الجولة الخامسة في الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي، والتي تنظمها لجنة دوري المحترفين يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، ومع مباريات الجولة الثامنة في دوري الدرجة الأولى، والتي تنظمها لجنة المسابقات باتحاد الكرة والمقررة يومي 29 و30 ديسمبر.

يفرض التضارب في موعد مباريات دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة مع كأس الخليج العربي ودوري الأولى على لجنة المسابقات بالاتحاد إجراء تعديل على الموعد المقرر مسبقاً، في ظل استحالة إقامة المباريات في المواعيد المحددة، وتجمع مباريات دور الستة عشر في «المسابقة الأغلى»، الجزيرة مع اتحاد كلباء «أول المجموعة الثانية في التصفيات»)، عجمان والشارقة، الفجيرة «أول المجموعة الأولى في التصفيات» مع حتا، شباب الأهلي دبي والعروبة «ثاني المجموعة الأولى في التصفيات»، وعلى مستوى المجموعة الثانية العين والظفرة، النصر ودبا الفجيرة، بني ياس «ثاني المجموعة الثانية» مع الوصل، الإمارات مع الوحدة.

وتقام كأس رئيس الدولة، بداية من دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب - كما جرت العادة - على ملاعب محايدة، على أن يطبق نظام الأشواط الإضافية «15 دقيقة لكل شوط» في حال التعادل، وصولاً إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء في حال استمرار التعادل في الأدوار ال 16 و8 و4، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بصورة مباشرة في حال انتهاء مباراة النهائي بالتعادل في وقتها الأصلي دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية.