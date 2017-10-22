بالصور.. لندن تواجه أزمة الشقق بأكبر مبنى في العالم للسكن المشترك

لندن (أ ف ب) -

يقدم المبنى الواقع في لندن من 10 طوابق ويشبه الفنادق، الذي يعد أكبر مشروع للسكن المشترك بالعالم، غرفاً صغيرة وخدمات عالية المستوى لشاغليه، في سياق مبادرة هدفها مواجهة أزمة السكن في المدن.

ودشن هذا المشروع في ربيع العام 2016 على حافة طريق مروري في شمال غرب العاصمة البريطانية، على بعد 10 كيلومترات تقريباً مشياً عن محطتي مترو. ويعد مبنى «أولد اوك» رائداً في مجال تشارك السكن وأوسع المشاريع من هذا النوع، حتى لو أن مفهوم السكن التشاركي شائع في العالم وفي الولايات المتحدة خصوصا.

ويتألف المبنى من 545 غرفة تمتد على 12 مترًا مربعًا في المعدل فيها حمامات ومطابخ مشتركة في بعض الحالات وهي كلها وجدت من يستأجرها، بحسب إد توماس المسؤول عن هذا المشروع في مجموعة «ذي كولكتيف» العقارية.

وأبرز ما يميّز هذا المبنى الذي يضم منتجعا وصالة رياضة ومكتبة وقاعة للعمل المشترك ومطعما وصالة سينما تعج بالمشاهدين وقت عرض المسلسل الشهير «غيم أوف ثرونز»، هو مساحاته المشتركة الشاسعة المزينة بأرائك ملونة ومفروشات خشبية والتي تنظم فيها سلسلة من الأنشطة، من قبيل حصص يوغا وأمسيات موسيقية.