خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الوزراء العراقي

الرياض (وام، وكالات)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر العوجا بالدرعية مساء أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين رحب برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له في المملكة فيما أعرب العبادي عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين. وكان العبادي وصل إلى الرياض في وقت سابق على رأس وفد تجاري واقتصادي.

ومن المقرر أن يحضر الوفد العراقي المؤلف من عشرة وزراء و60 مستشاراً الانطلاقة الرسمية للمجلس السعودي العراقي المشترك اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، إن المجلس يؤسس لمرحلة «طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود» على أن يشكل "حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى".

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية حيدر حمادة، إن "جولة رئيس الوزراء تشمل السعودية والأردن ومصر، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ودول المنطقة" خصوصاً في ما يتعلق "بإعادة إعمار العراق".

وكان العبادي زار السعودية في يونيو الماضي، بعيد زيارة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد للمرة الأولى منذ 14 عاماً.