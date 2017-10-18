تدمير معسكر ورتل لـ «داعش» وقتل عشرات الإرهابيين بصحراء الأنبار

بغداد (وكالات)

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، أمس تدمير معسكر «داعشي» وقتل عشرات الإرهابيين في صحراء الرطبة غربي الأنبار.

وقال الفلاحي، إن «طيران الجيش تمكن امس، من قصف معسكر للتنظيم الإرهابي، يضم عشرات الإرهابيين و11 مركبة متنوعة بينها مفخخات في الصحراء الجنوبية الغربية لقضاء الرطبة غرب الرمادي»، وأضاف الفلاحي، أن القصف اسفر عن تدمير جميع المركبات وقتل عشرات الإرهابيين، إضافة إلى تدمير أسلحة وأعتدة كانت بحوزة الإرهابيين في المعسكر.

ويساند الطيران العراقي القوات الأمنية التي تخوض معارك واسعة لتحرير وتطهير الصحراء المحيطة بالرطبة من خلايا «داعش» النائمة التي تريد إعادة تنشيط نفسها لزعزعة الأمن في المناطق المحررة بالأنبار.

أكدت قيادة عمليات الأنبار، أمس، تدمير رتل يتألف من 7 مركبات للتنظيم الإرهابي، بقصف جوي شنه طيران الجيش العراقي في صحراء الرطبة نفسها، اسفر أيضاً عن قتل عدد من المسلحين بداخلها، وأفاد مصدر أمني أن «العملية تمت لدى قيام قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي بمهمة استطلاع للمناطق الصحراء الغربية بحثاً عن «دواعش» مختبئين في عمق الوديان الصحراوية الوعرة.

وأعلنت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ديالى، أمس تفكيك خلية نائمة لتنظيم «داعش» متورطة بعمليات إرهابية عدة، خلال الأشهر الأخيرة، واعتقال أفرادها بعملية نوعية جرت قرب ب‍عقوبة، بينما أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية بإلقاء القبض على مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وسط بغداد، وقالت المديرية، إن استخبارات اللواء 44 الفرقة 11 وبالتعاون مع الأمن الوطني وبمتابعة دقيقة بناء على معلومات مؤكدة، ألقت القبض على 3 من الإرهابيين في منطقة الأعظمية وسط بغداد.