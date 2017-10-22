محمد بن راشد: تحويل مراكز الشباب لمجالس ووزيرة الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تحويل مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لمجالس ووزيرة الشباب، مؤكداً سموه أنه سيتم تسليم هذه المراكز ليديرها الشباب بأنفسهم في إمارات الدولة، معرباً عن ثقة سموه بالشباب لإدارة مراكزهم.

وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «سيتم تسليم مراكز الشباب ليديرها الشباب بأنفسهم في الإمارات كافة، ودور الحكومة هو دعمهم. نثق بهم لإدارة مراكزهم، كما نثق بإشراكهم في إدارة وطنهم».

وأضاف سموه: «ضمن دعمنا المستمر للشباب، نعلن تحويل قطاع الشباب ومراكز الشباب كافة التابعة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لمجالس الشباب ووزيرة الشباب».

وأعلن سموه تعيين سعيد محمد العطر مديراً عاماً للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «سعيد جزء من فريقي.. وعضو فاعل في خدمة وطنه.. كل التوفيق له».