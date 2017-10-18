بنوك تركية قد تتعرض لغرامات أميركية كبرى بسبب إيران

أنقرة (رويترز)

نقلت صحيفة خبر ترك التركية أمس عن مصادر مصرفية رفيعة قولها إن السلطات الأميركية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على ستة بنوك تركية بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير. وقال مسؤولان اقتصاديان كبيران في تركيا إن تركيا لم تتسلم أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن تلك العقوبات. وأضافا أن الجهات التنظيمية الأميركية تبلغ ذلك عادة للجنة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية التركية. وقال المسؤولان إن من المتوقع أن تصدر السلطات التركية بيانا قريبا بهذا الشأن.

ولم تذكر صحيفة خبر ترك أسماء البنوك الستة التي من المتوقع أن تفرض عليها غرامات. وقالت إن أحد البنوك سيتعرض لغرامة تتجاوز خمسة مليارات دولار، بينما ستفرض على البنوك الأخرى غرامات أقل. وفرضت السلطات الأميركية غرامات قيمتها مليارات الدولارات على عدد من البنوك العالمية بزعم انتهاكها للعقوبات ضد إيران وعدد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة.