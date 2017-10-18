200 قتيل في 5 أيام حصيلة الاعتداءات بأفغانستان

كابول (أ ف ب)

أسفر تفجير انتحاري في كابول عن مقتل 15 مجنداً في الجيش الأفغاني السبت في ثاني هجوم يضرب المدينة خلال 24 ساعة غداة اعتداء دام استهدف مسجدا شيعيا، ما يرفع حصيلة قتلى الاعتداءات في أفغانستان إلى 200 منذ الثلاثاء. واستهدفت خمسة من الاعتداءات السبعة الدامية التي شهدتها أفغانستان منذ الثلاثاء قوات الجيش والشرطة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري إن انتحاريا اقترب سيرا على الأقدام من حافلة صغيرة كانت تقل مجندين يغادرون الأكاديمية العسكرية للعودة إلى منازلهم قبل أن يفجر نفسه في هجوم أسفر عن مقتل 15 منهم وإصابة أربعة.

وأعلنت حركة طالبان أمس مسؤوليتها عن الاعتداء بعدما أزهق هجوم استهدف مسجدا شيعيا في غرب المدينة مساء الجمعة أرواح 56 شخصا وتسبب بإصابة 55 بجروح.

وباستثناء إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الاعتداء على مسجد إمام زمان الجمعة، فإن معظم الهجمات التي وقعت خلال الأسبوع إما تبنتها حركة طالبان وإما نسبت إليها.