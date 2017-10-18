ترامب يسمح بنشر وثائق حول اغتيال كينيدي

واشنطن (أ ف ب)

سمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بنشر آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال جون اف. كينيدي، بعدما بقيت طوال عقود طي الكتمان، وكتب ترامب صباحا على موقعه في تويتر «شرط تسلم معلومات جديدة، سأسمح بصفتي رئيسا بفتح ملفات جي.اف.كاي التي بقيت مغلقة فترة طويلة ومصنفة بالغة السرية».

ويتم الاحتفاظ بحوالى خمسة ملايين وثيقة حول اغتيال كينيدي، متأتية من أجهزة الاستخبارات والشرطة ووزارة العدل، خلف جدران المحفوظات الوطنية في واشنطن، وكشف القسم الأكبر منها، أي 88% حتى الآن أمام الجمهور، كما تقول هذه المؤسسة، ونشر 11% بعد حجبها، ويمكن أن تطرح الخميس المقبل 3100 وثيقة لم تكشف أبدا للجمهور وكذلك النسخة الكاملة لعشرات آلاف الوثائق التي حجبت في السابق.ويغذي اغتيال الرئيس الأسبق في 22 نوفمبر 1963 في دالاس، والذي يعد لحظة مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، نظريات المؤامرة منذ عقود.