إسرائيل توافق على أقامة «وحدات استيطانية» جديدة بالضفة الغربية

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (القدس المحتلة، غزة)

ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حكومة الاحتلال وافقت خلال الأسبوع الفائت على سلسلة جديدة من قرارات البناء الاستيطاني ما يرفع عدد الوحدات التي تم إعلان الموافقة عليها إلى أكثر من 2600 وحدة استيطانية، بعد أن صدر الضوء الأخضر لبناء 1323 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية، وتقديم خطط لبناء 2646 وحدة استيطانية.

وقالت عضو الكنيست الإسرائيلي، تسيبي لفني أمس في لقاء جماهيري بمدينة رعنانا إن البؤر الاستيطانية والمستوطنات الصغيرة والمعزولة لا تجلب الأمن لإسرائيل بل تسهم في تعريض الإسرائيليين للخطر وترفع الشرعية عنها وتعرضها لانتقادات دولية متواصلة. لكن لفني أضافت إنها مع ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفــة الغربية والقدس .

وهاجمت لفني قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقامة بؤرة استطانية جديدة للمستوطنين الذين تم اخلاؤهم من مستوطنة ميجرون. مشيرة إلى أن هذا القرار هو قرار لمصلحة نتنياهو وحزبه وليس لمصلحة إسرائيل.

على صعيد آخر، هدد منسق أعمال إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يواف مردخاي، حركة حماس بأنها ستدفع «ثمنا باهظا لاستمرار علاقاتها مع النظام الإيراني». وقال في تصريحات أمس، إن قادة حماس الذين زاروا ويزورون طهران لا يكلفون أنفسهم بإخفاء زياراتهم لإيران التي تحرض على إسرائيل. مشيرا إلى أن حماس ما تزال تتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إيران. وأكد مردخاي أن حماس وإيران لا يدفعون الثمن بل إن من يدفع الثمن هم أهالي غزة المدنيون.

في غضون ذلك، أصيب شرطيّان إسرائيليان، خلال مواجهات اندلعت فجر أمس في بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة. وأفادت شرطة الاحتلال أن قوات من الشرطة وحرس الحدود اقتحمت بلدة العيساوية وتعرّضت للشرق بالحجارة. وأكّدت إصابة شرطيين إصابات طفيفة. إضافة إلى إلحاق أضرار مادية في آليات إسرائيلية.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، صباح أمس، أن الأمن الفلسطيني أعاد ليلة الجمعة جنديا إسرائيليا فقدت آثاره، يوم الجمعة خلال عملية عسكرية في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

وحسب ذات المصدر، فإن الجندي أعيد، بعد التنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجندي كان بلباس مدني ودخل بالخطأ وفقدت آثاره قبل أن يتمكن الأمن الفلسطيني من تحديد مكانه وإعادته.