بوتين: زيارة الملك سلمان لروسيا شرف كبير وحدث تاريخي

موسكو (وكالات)

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى موسكو أوائل الشهر الجاري ب«الحدث التاريخي» والشرف الكبير، كونها أول زيارة لملك سعودي لروسيا قائلاً: «إن هذا يبين كيف ترتبط المملكة العربية السعودية ببناء علاقات مع روسيا». وقال بحسب ما نقل عنه أعضاء في الكرملين: «إن هذه الزيارة تظهر أسلوب تعامل المملكة العربية السعودية مع بناء علاقاتها مع روسيا، ووجود مصالح مشتركة لدى البلدين، حيث نسقنا موقفنا مع دول الأوبك، وفي المقام الأول مع المملكة في استقرار أسعار النفط، ونحن سعداء جداً نتيجة لعملنا الجماعي، كما أن لدينا فرصا للعمل في التعاون العسكري والتقني».

وأوضح رداً على سؤال خلال أعمال الدورة الـ 14 لمنتدى فالداي الدولي للحوار في مدينة سوتشي الروسية، حول العلاقات بين موسكو والرياض، بحسب ما أفادت قناة الإخبارية السعودية، أنه «لا يوجد أي خلافات كبيرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة»، وقال: «في الحقيقة، كانت للمملكة العربية السعودية علاقات جيدة مع الاتحاد السوفييتي، وليس هناك أي شيء يفرقنا بشكل كبير، ولا أرى أسباباً للخلافات مع المملكة والدول الأخرى في المنطقة، بل لدي علاقات شخصية جيدة جداً مع جميع هذه الدول».