مصر تحيي الذكرى الـ75 لانتصار الحلفاء في العلمين

القاهرة (أ ف ب)

أحيت السلطات المصرية وأكثر من 35 وفداً أجنبياً أمس الذكرى الـ75 لمعركة العلمين الثانية في العام 1942. وأفاد بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في «إحياء ذكرى مرور 75 عاماً على معركة العلمين، وذلك بحضور بيتر كوسجروف الحاكم العام لاستراليا، وعدد من وزراء وممثلي 14 دولة» وألقى كلمة.

وجاء في البيان أن السيسي «توجه بعد ذلك بصحبة ضيوف مصر لزيارة متحف العلمين العسكري بعد تطويره». وأقيم الاحتفال بهيئة الكومنولث لمقابر الحرب في شمال مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط والتي تشرف على مقابر جنود هذه الدول الذين قتلوا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية في العلمين الواقعة في شمال مصر. ونظمت السفارة البريطانية في مصر هذا الحدث بالنيابة عن بقية الحلفاء الذين حاربوا القوات النازية على أرض العلمين التي لا تزال ممتلئة بالألغام. وانتهت معركة 1942 بأول انتصار كبير حققه الحلفاء على ألمانيا وهتلر.

ووصف السفير البريطاني في مصر جون كاسن المقابر بأنها «مكان لتذكر هؤلاء الذين سقطوا منذ 75 عاما وهؤلاء الذين قد يستمرون في السقوط خصوصا من يفقدون حياتهم في الاعتداءات الإرهابية الخسيسة كما حدث بالأمس»، في إشارة إلى هجوم على قوات الأمن بالقرب من الواحات البحرية جنوب غرب القاهرة الجمعة.

من جهته قال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن مراسم السبت «فرصة لتذكر الكلفة الإنسانية للحرب وللتفكير في أهمية العمل سويا لبناء مستقبل أكثر سلاما».