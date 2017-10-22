بيان الداخلية: استشهاد 16 شرطياً ومقتل وإصابة 15 إرهابياً بالواحات

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس استشهاد 16 من قوات الأمن ومقتل وإصابة 15 إرهابياً في حادث الواحات الإرهابي. وجاء في بيان وزارة الداخلية أنه استكمالاً لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار، والمعلومات التي وردت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» بمحافظة الجيزة مكاناً للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء توافر هذه المعلومات، فقد تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات، وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من الاتجاهات كافة، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أدى لاستشهاد 16 من القوات «11 ضابطاً - 4 مجندين - 1 رقيب شرطة» مرفق كشف بأسمائهم وإصابة عدد 13 «4 ضابط - 9 مجند»، ومازال البحث جارياً عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

وفى وقت لاحق، تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15، والذي تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.

وتؤكد الوزارة، وهي تنعى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن المواطنين أن ذلك لن يزيدهم إلا إصراراً على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحرى الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية، وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وكذا إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التحقق من المعلومات وتدقيقها لاسيما في ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات الأمنية من تطورات، الأمر الذي قد يؤدى إلى التأثير سلباً على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.

وأعلنت حركة «حسم» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم على قوة أمنية مصرية كانت في مهمة لملاحقة مجموعة إرهابية في منطقة الواحات، التابعة لمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة.

من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق نيابة أمن الدولة العليا، بإجراء تحقيقات موسعة وفورية في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات.

وكلف النائب العام، وزارة الداخلية بسرعة عمل التحريات حول الحادث لكشف ملابساته وتحديد الجناة، وانتقل فريق من محققي النيابة إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، لمناظرة جثامين القتلى، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.وقالت مصادر أمنية، إن الجيش المصري قدم دعماً جوياً خلال ملاحقة القوات الأمنية لمجموعة من الإرهابيين. وأضافت المصادر أن طائرات تشارك في عمليات ملاحقة المسلحين في منطقة الواحات، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الأمن دفع بتشكيلات من فرقة العمليات الخاصة بمواكبة مدرعات.وانطلقت عمليات ملاحقة المسلحين، عقب مقتل عدد من القوات الأمنية في مواجهات اندلعت خلال «مداهمة بؤرة إرهابية» بمنطقة الواحات، حسب ما ذكرت مصادر أمنية مصرية.