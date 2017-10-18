السنوار: قطر «غير راضية» عن حماس لتقاربها مع مصر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

اعترف رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بأن قطر لا تؤيد التقارب بين حماس ومصر، خاصة في جهود ملف المصالحة، وذلك بعدما حاولت الدوحة التدخل في هذا الملف من دون أن تكلل مساعيها بالنجاح. ورد السنوار على سؤال وجهه له أحد الشبان في قطاع غزة، خلال لقاء شبابي كان يحضره، عن إمكانية تواصل حماس مع قطر لدفع رواتب موظفيها في غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، بالقول: «إن قطر غير راضية عن حماس بسبب بعض خطواتها».

وكانت حركتا فتح وحماس وقّعتا اتفاق المصالحة الفلسطينية رسمياً في 12 أكتوبر بالقاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات المصرية.

واتفقت الحركتان على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على كافة التراب الفلسطيني، في قطاع غزة ورام الله، بموعد أقصاه 1 ديسمبر من العام الجاري.

ورغم محاولة حماس وقطر نفي ما تورده مصادر من معلومات متطابقة، حول تقليص الدعم القطري المقدم لحماس في غزة بسبب التقارب مع مصر، إلا أن تصريحات رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، تؤكد محاولة ممارسة قطر ضغوطاً على حماس لإجبارها على العودة عن طريق المصالحة الفلسطينية والرعاية المصرية لهذا الملف. ويرى مراقبون أن التقارب الذي بدأ منذ نحو 4 شهور بين حركة حماس ومصر، بات مزعجاً لقطر أكثر من أي وقت سابق، خاصة مع ازدياد عزلتها بسبب المقاطعة العربية، بعدما كانت قطر حليفاً استراتيجياً لحركة حماس في قطاع غزة، ودفعت ملايين الدولارات لتنفيذ مشاريع في غزة لتثبيت حكم حماس، ومن أجل محاولة شراء مواقف الحركة.

وتعاملت قطر مع الملف الفلسطيني كورقة ضغط في وجه خصومها، حيث عملت على تثبيت فكرة أنها من يدعم الشعب الفلسطيني في غزة، ومهاجمة مصر من خلال وسائل إعلامها واتهامها بحصار قطاع غزة، عبر إغلاق معبر رفح، والذي كانت تحول الظروف الأمنية في سيناء دون فتحه وانتظام العمل به.