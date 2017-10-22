قرقاش: على الدوحة مراجعة سجلها قبل القمة الخليجية

أبوظبي (الاتحاد)

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قطر إلى مراجعة سجلها من أجل إنهاء أزمتها. وقال معاليه في تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر» «مع اقتراب موعد القمة الخليجية القادمة، العقل والحكمة والمنطق أن تراجع الدوحة سجلها لتنهي أزمتها، الكرة في ملعبها وهي تدرك المطلوب منها».

من جانبه نشر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أكد فيها أن «من في السجن في البحرين هم مجرمون يقضون أحكامهم بحكم قضائي بعكس قطر التي تمتلئ سجونها بأحرار العرب الذين غيبوا في السجن ظلما ودون محاكمة».

وأضاف آل خليفة في تغريدة أخرى «أزمة قطر لا تقوم فقط على أعمالها المشينة و تآمرها على أشقائها، بل أيضا على وضعها الاجتماعي المزري القائم على الظلم والقهر والعنصرية».

على صعيد آخر، بدأ وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أمس السبت، زيارته الثانية للمملكة العربية السعودية في بضعة أشهر، قبل أن يتوجه إلى قطر، في محاولة جديدة لكسر الجمود في الأزمة الناشبة بين الدوحة وجيرانها نتيجة التعنت القطري. ووصل تيلرسون إلى السعودية في مستهل جولة تستمر ستة أيام ستشمل قطر وباكستان والهند وسويسرا. ووصل تيلرسون إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بعد ما يزيد قليلا على أسبوع على كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجية لاحتواء إيران وإجبار حكومتها على سد «ثغرات» في الاتفاق متعدد الأطراف الذي أبرم في عام 2015 بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية.